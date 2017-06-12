新加坡外长维文接受《中国日报》专访：新加坡能为一带一路倡议增值

（联合早报网讯）新加坡外交部长维文医生表示，新加坡是中国崛起的坚定支持者，也是“一带一路”倡议的“早期而有力的支持者”，两国可以合作为一带一路倡议增值。

应中国外长王毅的邀请，维文昨天起对中国进行两天的正式访问。

中国英文官媒《中国日报》今天刊登同维文进行的专访。

维文指出，本区域需要增强公共基础设施及互联互通，而中国倡导的一带一路倡议，恰好能配合亚细安互联互通2025年总体规划的推进。

从新加坡的角度，我国能同中国合作，为一带一路倡议增值。

维文指出，实际上，新中第三个政府间合作项目——中新（重庆）战略性互联互通示范项目，将运营中心设在重庆、范围辐射整个中国西部，正是衔接“一路”与“一带”的节点。

维文说，新中两国正探讨建立“南向贸易走廊”，减少东南亚及中国西部地区的贸易成本、增加贸易流通。

此外，新加坡也已在金融服务领域支持一带一路倡议，并将继续支持中国企业“走出去”。中国商务部的数据显示，中国对新加坡的投资占中国对“一带一路”沿线国家投资总额的三分之一。

维文提议，新中两国可考虑共同为一带一路沿线国家官员提供培训，以及鼓励两国智库就一带一路相关课题进行联合研究工作。

谈到新中关系，维文强调，新加坡和中国享有“密切而长久的友谊”，两国受益于相互学习及互享发展经验。

他指出，新中密切而广泛的友谊，是建立在新加坡建国总理李光耀以及中国原领导人邓小平1976年就打下的牢固基础上，此后的两国历代领导人也继续强化两国关系。

他说，中新两国紧密合作，在过去40年来促进两国经济与社会的发展转型，提升了两国人民的生活，也通过相互学习和分享发展经验获益，新加坡一直都是中国崛起的坚定支持者，新中现有的三个政府间合作计划，就是两国实质合作的证明，也体现了中国国家主席习近平和新加坡总理李显龙2015年为两国确立的“与时俱进的全方位合作伙伴”关系。这个伙伴关系反映了新中双边关系的持久力量与光明前景。

新中不存在根本性的战略分歧

维文指出，新中两国在面积、历史、社会结构合地理上存在明显差异，两伙虽有各自的国家利益，但双方并不存在根本性的战略分歧。

他说：“我们双方都需要区域和平与稳定；我们都依靠自由及开放贸易；我们都支持公平公正的国际系统，确保所有国家，不分大小、发展或发展中，都能以各自独有的方式满足本国人民的梦想。”

我国也是亚细安—中国关系协调国。维文表示，亚细安和中国的战略伙伴关系是牢固、实质而多面的，双边关系的发展轨道积极正面，不应该让任何一项课题掩盖或影响整体关系。

谈到南中国海问题时，维文说，南中国海局势过去一年来相当平静，并没有出现主要干扰。

他表示，南中国海课题涉及多个利益相关者，复杂的领土争端问题必须由声索国本身来解决。

维文强调，新加坡不是南中国海主权声索国，非声索国希望南中国海能维持和平、稳定、自由和开放，有关各方都应继续保持自制，维持畅通的沟通管道，采取实际措施管理好可能发生的问题，并且努力寻找和平化解分歧的长期方案。

维文表示，有关各方通过亚细安—中国高官会议等平台定期交流和沟通，有助于为各方营造和平化解分歧的环境。

维文对各方官员在上月在贵阳敲定《南中国海行为准则》（COC）框架表示欢迎，作为联合主席国，新加坡与中国的官员有效并有建设性地合作，提前在2017年中前实现了这项成果。

他表示希望各方能把握好积极势头，在下阶段谈判中就COC详细内容取得进展。作为协调国，新加坡将以客观、透明的方式，继续与中国和所有亚细安成员国密切合作，来促进彼此的互信，深化双边关系。

维文今天将同王毅、中国国家副主席李源潮，和中国国务委员杨洁篪会面。

免费试阅14天