今年首个登陆中国的台风来袭 广东启动应急响应

（联合早报网讯）中国中央气象台11日18时发布台风蓝色预警，南海热带低压于11日下午加强为今年第2号台风“苗柏”，17时其中心位于广东汕尾南偏东方600公里的南海中东部海面上，中心附近最大风力8级，预计以每小时20公里左右速度向北偏西方向移动，向广东中东部沿海靠近，强度逐渐增强，并将于12日傍晚到夜间在深圳到汕头一带沿海登陆，成为今年登陆中国的首个台风。登陆时强度仍将为热带风暴级或强热带风暴级，登陆后在广东境内迅速减弱消失。

据人民日报报道，中国国家海洋预报台11日下午发布海浪黄色警报和风暴潮蓝色警报。预计11日夜间到12日白天，南海中部、北部海域将先后出现4到6米的巨浪到狂浪区，近海海浪预警级别为黄色；广东东部沿岸海域将出现2到3米的中浪到大浪，该沿岸海域海浪预警级别为蓝色。广东东南部局地将有大到暴雨。

专家指出，“苗柏”的后期路径和强度存在很大不确定性，防御准备时间紧。此外，“苗柏”登陆后，将深入内陆地区，给广东梅州、河源等地带来强降雨，而此次强降雨与6月初广东中东部强降雨区域基本重合，局部地区前期因受灾导致防灾能力降低，区域内土壤含水量趋于饱和，容易引发山洪泥石流等次生灾害，需及早做好各项防御工作。

对此，广东省防总已于11日16时启动防风Ⅲ级应急响应。17时，南方电网广东公司启动防风防汛Ⅲ级响应。

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