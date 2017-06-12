解放军报批“高考不努力 部队做兄弟”

（联合早报网讯）中国高考刚结束，网上关于青年学生上哪所大学的段子又开始流行：“六月高考不努力，九月部队当兄弟”，“考试没考好？部队欢迎你！”

解放军报载文《有人说“六月高考不努力， 九月部队做兄弟”，我怒了》，怒批上述言论，文章说：听到这些，我真是怒了！怒，是因为这些“段友”把进入军营，误作“考不好、不努力”之后迫不得已的无奈选择，真是大错特错！

文章指出，毛泽东有句名言：解放军是一所大学校！

文章称，一直以来，在中国许多人眼里，最大的大学是部队。如果没有拿到梦想中的大学录取通知书，不要抱怨发挥失常、不必慨叹命运捉弄，坚信榜上虽然无名、脚下依然有路！投笔从戎，军营是你卧薪尝胆、重塑人生、再创辉煌的最佳去处！

最后，文章表示，正版“段子”应该是这样的：

欢迎报考解放军大学！中国人民解放军欢迎你！开设2年制、5年制、8年制、12年制、16年制、20年制……只要你有本事，几年制随你定！学习能力突出者可以当班长、排长、连长、营长、旅长、军长……全国认证！教学都是硬道理，包吃包住，还发工资，三分理论七分实践，包学包会。入伍即入学，退伍即毕业！绝对让你学到真本领。

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