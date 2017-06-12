去年中国人口：广深净增百万 山东二孩率最高

（联合早报网讯）随着城镇化的不断提高和经济进入新常态，人口流动、人口自然增长率也持续放缓。在这种情况下，各个省份、地区之间的人口增长是怎样的呢?

据第一财经日报报道，通过对2016年各省份常住人口增量及出生率、自然增长率的统计梳理发现，去年广东常住人口增加最多，达到了150万人，山东紧随其后，接近百万大关。人口出生率方面，山东、新疆、西藏、福建等省份位居前列。

中国国家统计局的数据显示，2016年年末全国大陆总人口138271万人，比上年末增加809万人，全年出生人口1786万人，出生率为12.95‰；死亡人口977万人，死亡率为7.09‰；自然增长率为5.86‰。（注：各统计公报中，出生率和自然增长率采用的单位是千分比“‰”）

2016年广东人口的增长，主要与广深这两大一线城市的增长有关。地处珠三角的广深两个一线城市，2016年人口增量都超过了50万。位居全国各个城市之首。

在广东之后，山东去年常住人口增量达到了99.48万人，接近百万大关。山东之所以增量大，主要与出生率较高有关。山东省卫计委公布的统计数据显示，随着二孩政策的放开，山东省人口出生率有明显上升。2016年全年出生人口177.06万人，相当于全国的1/10，比上年多出生53.48万人；其中二孩出生占比更超过六成，达到63.3%，远超一孩。山东也成为全国最敢生二孩的省份。

2016年山东出生率17.89‰，位居全国各省份之首。根据山东省统计年鉴，2016年人口出生率已经达到了1991年以来最高。2016年人口自然增长率10.84‰，比上年提高4.96个千分点。

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