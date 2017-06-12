北京故宫回应汉白玉栏杆质疑：整体景观基调统一

（联合早报网讯）针对有网友发文质疑北京故宫的慈宁宫、乾清门附近的室外鎏金文物原有金属栏杆都被换成了汉白玉栏杆，认为新的栏杆与故宫旧有栏杆风格接近，容易让观众产生这本来就是故宫建筑原貌的错觉，破坏了宫殿建筑原有风格。昨天故宫博物院特别发布了情况说明。

据北京青年报报道，据了解，故宫博物院此次更换的石材栏杆，设置于慈宁宫、乾清门区域，是采纳观众来信意见形成，更换目的主要是为了更有效地保护室外文物。由于有部分观众在参观过程中会越过栏杆触摸文物，原有铜制护栏不能阻止这类有害于文物安全的行为，为保护故宫室外鎏金文物，促进景观和谐，经研究决定将原有的铜质栏杆统一更换为石材栏杆。

据悉，该石材栏杆原料为白色大理石(又称“汉白玉”)，产自太行山麓，色白纯洁，质地上乘。故宫博物院多次走访，反复论证，最终选定该处石材产地，并采用传统工艺制成栏杆。石材栏杆与文物不接触，与地面不生根，可随时安装，随时拆除，整体观感庄严肃穆，与故宫整体景观基调统一。

石栏杆是中国传统建筑最常见的组成部分，既可作为栏杆围护，以免发生危险，又可以起到将不同的区域分隔开来的作用。所谓“玉砌朱栏”，指的就是汉白玉制作成宫殿中的石阶和护栏。如天安门前的华表、金水桥，故宫内的宫殿基座，石阶、护栏，都是用汉白玉制作而成。

故宫博物院在此也呼吁社会公众能够共同关爱故宫世界文化遗产，杜绝不文明参观行为。无论设置何种型制的护栏，都可以说是无奈之举。今后，随着观众参观文明程度的提高，在确保文物能够得到更好保护的情况下，故宫博物院将酌情拆除护栏设施(太和门铜狮的护栏已经拆除)。

此外，据介绍，被更换的金属栏杆并不是文物，而是上世纪八九十年代出于保护文物，防止不文明行为而增设的。

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