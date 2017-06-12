美媒：中国可能找到击沉美航母新法子

（联合早报网讯）据环球时报报道，美国《国家利益》杂志网站6月10日发表题为《中国可能找到了击沉美航母的新法子》的文章，文章指出，五角大楼近日发布了有关中国军力的年度报告。该报告再度强调北京正继续加强对美国航母威慑的努力。无独有偶，中国也在相临时间宣布了可能成为其反介入/区域拒止战略关键系统的重大进展。

上周，中国官方媒体报道该国大型太阳能无人机“彩虹-T4”首次在2万米高空飞行。这很重要，因为2万米高空无云，这意味着该太阳能无人机的飞行时间能大大增加。多久？基本上讲无限期。

军事专家P·W·辛格指出，该无人机的翼展约130英尺，比波音737还宽。速度可达每小时125英里。它也能在6.5万英尺的高度巡航，所以不用飞行太远就能覆盖大片地域。辛格指出：“它能利用飞行上限高的特点维持与40万平方英里陆地和水面的视距接触。这相当于埃及的大小。无论对军方还是科技公司来说，覆盖如此广阔的地域都使它成为出色的数据中继和通信节点。”

辛格没有提到的是，这些能力将使“彩虹-T4”成为中国在西太平洋对付美国航母的杀手锏。目前大家重点关注的是中国所谓的“航母杀手”导弹“东风-21D”。但该导弹本身只是“打航母”体系中的一环而已。更重要的是为飞行的反舰导弹提供目标的实时信息所需的监视、雷达和通信系统组成的先进“杀伤链”。

据已经公开的信息显示，美国对付中国的反介入/区域拒止战略的重点是寻找到“杀伤链”通讯中的薄弱环节来打破链条。在“彩虹-T4”诞生前，美军的设想是只要能中断一个环节的信息传输就能够成功打破。

但是，如果“彩虹-T4”投入使用，它就能产生扩大中国杀伤链的效果，从而给美军的对策增加复杂性。比如，如果美国能够破坏或摧毁中国的卫星，北京就可以靠无人机提供跟踪美国舰船所需的信息。“彩虹-T4”无人机相比其他监视系统还有其他优势。一方面，它们比卫星更便宜、更灵活；另一方面，相比执行监视侦察的飞机和船只，它们飞的更高，更加远离战场。这种优势组合使华盛顿更难摧毁杀伤链的监测环节。

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