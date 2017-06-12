北斗卫星系统明年将覆盖一带一路国家

（联合早报网讯）今天上午，智慧北斗精准应用峰会在北京召开。记者从峰会了解到，2016年，国家北斗精准服务网已经为全国317座城市的各种行业应用提供北斗精准服务，北斗卫星全球系统预计将于2018年率先覆盖“一带一路”国家，并提供基础服务。

据新京报报道，记者会上了解到，2016年，国家北斗精准服务网已经为全国317座城市的各种行业应用提供北斗精准服务，在城市燃气、城镇供热、电力电网、供水排水、智慧交通、智慧养老等行业发挥重要作用。例如，北京燃气集团把国家北斗精准服务网率先应用到燃气全业务链，全市燃气泄漏主动发现率由70%提高到90%。

中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其介绍，目前北斗芯片装机已经超过3000万片，随着地基系统建设，北斗在部分地区可以提供厘米级、毫米级的服务。无人汽车、无人机、机器人等都需要高精度位置服务，北斗导航应用前景广阔。

据中国卫星导航定位协会最新发布的《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2016年中国卫星导航与位置服务产业总体产值已突破2000亿元大关，达到2118亿元，较2015年增长22.06%。预计到2020年，中国卫星导航产业规模将超过4000亿元，包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值达到808亿元。

目前，北斗卫星全球系统建设正在加速推进，已发射5颗试验卫星，根据后续组网建设计划，预计将于2018年率先覆盖“一带一路”国家，并提供基础服务，2020年前后全面建设具备覆盖全球的服务能力。

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