台核三厂2号机今再启动 最快月中并联发电

（联合早报网讯）台湾原能会今天表示，核三厂2号机预计今天核准重启动，原能会主委谢晓星表示，原能会是全民的原能会，自己一定会站在民众的立场来考量重启的安全。

据自由时报报道，行政院原能会日前审查同意核二厂1号机起动运转后；台电再向原能会送出核三厂2号机大修后的起动申请，原能会今天召开记者会表示，预计今天将同意核三厂2号机重启，重启后需二天才能再提并联发电，预计最快6月中可对外并联供电。

原能会主委谢晓星强调，在不影响2025年非核家园目标与除役时间情况下，且安全无虞前提下，包括核能、辐射安全无虞情况下，台电、经济部提出重启申请，原能会会依照管制流程审查。

谢晓星也重申，绝对不会更改各核电厂的除役时间，包括核一厂在107年、核二厂在110年、以及核三厂在113年废核时辰都不会改变，核四也不会进来。

核管处处长张欣表示，核二厂1号机在6月1日申请再启动，在6月8日到现场视察，6月9日提出并联申请，整个视察、审查都独立执行业务。

张欣也表示，台电核三厂1号机是6月7日提出再启动申请，申请当天后就开始文件审查与现场视察，并在周末期间现场视察，目前未发现重大不符合规定事宜，将在会诊视察结果，与文件审查结果确认后，预估今天可以同意机组再启动。

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