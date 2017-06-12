中国前5月土地出让收入1.5万亿

（联合早报网讯）6月12日，中国财政部公布前5个月财政收支数据。
据21世纪经济报道报道，1-5月累计，全国一般公共预算收入7.7万亿元，同比增长10%；全国一般公共预算支出7.6万亿元，同比增长14.7%。
5月份当月，中国全国一般公共预算收入1.6万亿元，同比增长3.7%。财政部解释，5月财政收入增幅较低，主要受相关经济指标增速放缓、减税降费政策效应进一步显现以及去年同月部分收入基数高等影响。
如5月份当月，中国国内增值税实现4042亿元，同比下降13.8%。其中，受全面推开营改增试点翘尾减收以及去年同期各地清缴营业税导致的高基数（去年同月营业税大幅增长76%）等影响，改征增值税下降44.6%，同比减少1111亿元。
不过，5月份当月其他主体税种增速较高。如企业所得税5259亿元，同比增长24.8%；个人所得税967亿元，同比增长15.5%。
土地和房地产相关税种，增速较高。5月份当月契税429亿元，同比增长28.9%；土地增值税489亿元，同比增长29.2%；房产税233亿元，同比增长12.9%；耕地占用税145亿元，同比增长45.6%；城镇土地使用税153亿元，同比增长23.6%。
此外，全国土地市场整体而言，仍然维持较高活跃度。1-5月份，国有土地使用权出让收入15251亿元，同比增长32.8%；国有土地使用权出让收入相关支出12476亿元，同比增长23%。
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