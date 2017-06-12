新中同意在一带一路倡议下共建三个新合作平台

（联合早报网讯）新中两国同意，将在“一带一路”倡议下打造互联互通、金融合作及第三方合作的三个新合作平台。

新加坡外长维文医生说，新加坡对一带一路的支持“毋庸置疑”。中国外长王毅则表示，共建一带一路是新中关系“最大的亮点”，中方对此“充满期待”。

应王毅邀请，维文昨天起对中国做两天访问。两人今早进行了约一小时会谈后，举行共见记者会。

维文说，新加坡坚定相信和支持中国提出的一带一路倡议，新中两国将在上述三个平台展开合作。

他说：“我们相信这三个平台将能催化一带一路的扩张和实行，协助动员推动一带一路项目落地所需的资金，并且也为沿线国家提供培训和技术转移。”

王毅则表示，中方非常欢迎新加坡支持和参与一带一路建设，中新两国携手共建一带一路，不仅能深化两国的与时俱进的全方位合作伙伴关系，同时也会为新加坡的发展开辟新的道路。

王毅在回答《联合早报》提问时更强调，共建一带一路是中新关系“最大的亮点”。

谈到南中国海问题，王毅表示，中国和亚细安国家上月提前完成了《南中国海行为准则》（COC）的框架草案，COC能顺利推进，是因为各国排除了来自各方面的干扰。

他说，中国和亚细安国家完全有能力通过自身的努力，“以自主的方式”敲定维护南中国海稳定的地区规则。（联合早报记者林子恒北京报道）

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