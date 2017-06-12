中国八卦网媒遭封 业界估计损失60亿

（联合早报网讯）中国官方7日关闭数十个八卦娱乐讯息帐号，包括卓伟、咪蒙等一批自媒体被封，业界估计损失超过60亿元人民币，被称为新媒体“年度最大惨案”。

据联合新闻网引述北京青年报的报道称，近日数十个自媒体公众号被封，包括毒舌电影、关爱八卦成长协会和金融八卦女等资本化运作最成熟的帐号。

其中，在资本市场跑得最快的是金融八卦女，此前已计划在本月申报新三板；而毒舌电影在去年的估值就以达3亿元。这些自媒体公众号背后的投资者或将成为此次封号事件的最大输家。

去年7月，毒舌电影宣布完成A轮融资，由BAI（贝塔斯曼亚洲投资基金）领投。贝塔斯曼是德国媒体业巨头，1995年进入中国，成立了书友会。而贝塔斯曼亚洲投资基金在中国地区，是该集团最大的业务之一。去年，BAI在中国投资了10家新公司，包括DotC、即刻、鲜Life、毒舌电影、陈翔六点半、美信金融、MENA mobile等。

关爱八卦成长协会的投资方，所受到的影响也不能小觑。市场推测，上市公司腾信股份很可能成为大输家之一。

公开资料显示，其中腾信股份是一家创业板上市公司，其从事互联网营销，专门为客户提供基于互联网的集成营销和特色互动营销等解决方案。同时，它在网红营销+专业网络大V营销方面提前布局，通过成立北京云微星璨和粉丝量超百万以上的众多微博大V建立了非标营销合作。

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