山东省二孩率全中国最高

（联合早报网讯）通过对去年中国各省份常住人口增量及出生率、自然增长率的统计梳理可以发现，去年广东省常住人口增加最多，达到150万人，山东紧随其后，接近百万大关。人口出生率方面，山东、新疆、西藏、福建等省份位居前列，山东成为全国最敢生二孩的省份。

第一财经网等媒体报道，中国国家统计局的数据显示，去年中国总人口13亿8271万人，比上年末增加809万人，全年出生人口1786万人，出生率为12.95‰；死亡人口977万人，死亡率为7.09‰；自然增长率为5.86‰。截至2015年末，男性人口较女性多出3366万人。

其中，第一经济大省广东的人口增量最大。广东省统计局的数据显示，去年末，广东常住人口1亿零999万人，人口总量比上年净增150万人，增长1.38%，增幅比上年提高0.21个百分点，是全国唯一增量突破百万大关的省份，遥遥领先其他省份，广东增量占全国增量的18.5%。

在这150万的增量中，自然增长人口和外来流入人口几乎各占一半。不过广东省内，常住人口的分布和增长十分不均衡，广东人口的增长主要与广深这两大一线城市的增长有关，广深去年的人口增量都超过了50万。数据显示，去年广州市常住人口首次突破1400万人，达1404.35万人，比2015年末增加了54.24万人，位居全国各城市之首。

在广东之后，山东去年常住人口增量达99.48万人，接近百万大关，这与该省出生率较高有关。山东省卫生和计划生育委员会公布的数据显示，随着二孩政策的放开，山东省人口出生率有明显上升。去年出生人口177.06万人，相当于全国的1/10，比上年多出生53.48万人；其中二孩出生占比更达63.3%，远超一孩。山东也成为全国最敢生二孩的省份。

为何山东人最敢生？专家分析认为，这与山东省长期累积的生育意愿集中释放有关。另一方面，山东县域经济发达，城市发展以中小城市为主，房价相比北上广以及江浙等地都要平稳很多，较低的养育成本也让人们更敢生育。

在广东、山东之后，四川、河南、安徽、浙江去年的人口增量也超过了50万。其中，四川、河南、安徽均是中西部人口大省，浙江作为东部沿海发达省份，吸引了不少外来人口进入。

在榜单尾端，有五个省份的常住人口增量低于5万人，分别是东三省和上海、北京。其中京沪人口增量分别只有2.4万和4.43万，而东三省去年常住人口都出现了负增长。

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