中印联合破获走私冰毒案

（联合早报网讯）黄埔海关今天（12日）通报称，该关今年成功打掉一个毒品走私团伙，抓获主要犯罪嫌疑人两名，现场查获冰毒11.93千克；并通过国际执法合作渠道，与印度尼西亚警方合作，于5月2日在雅加达港口成功查获冰毒84千克。

中新社报道，今年4月，缉私民警在东莞南城某物流公司存放的拟出口至印尼的四件“脱水机轴心”中间发现由锡纸严密包裹的白色结晶物质各一包，共计11.9千克，检验结果呈冰毒阳性反应。此后，黄埔海关在广东中山抓获寄件人王某裕等犯罪嫌疑人两名，捣毁毒品包装工场一个，现场缴获大批走私毒品工具及单证资料一批。

经查，台湾籍犯罪嫌疑人王某裕为在台涉毒潜逃人员。2016年10月以来，王某裕与另一台湾籍犯罪嫌疑人许某郁勾结，共同在境内组织货源。

缉私民警在搜查犯罪嫌疑人住所时又发现，该团伙在4月10日已经从广州向印尼雅加达发出了一批货物，藏毒掩盖物为自制的“阻尼器”。据船运信息显示，当时该票货物已经离开中国，正在发往雅加达的途中。

黄埔海关立即将这一情况上报海关总署，并通过国际执法合作渠道通报印尼有关部门。5月2日，该批藏毒货物抵达雅加达港口后，印尼海关与消费税总局和国家警察总部刑侦处通过线索指引，在14个“阻尼器”中查获冰毒84千克，并击毙一名试图抵抗和逃跑的犯罪嫌疑人。

目前该案正在进一步侦办中。

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