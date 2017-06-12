中国军队新设立“八一勋章” 组织首次评选

（联合早报网讯）经中央军委主席习近平批准，中国军队新设立“八一勋章”，并组织开展首次评选。新设立的“八一勋章”，是由中央军委决定、中央军委主席签发证书并颁授的军队最高荣誉，授予在维护国家主权、安全、发展利益，推进国防和军队现代化建设中建立卓越功勋的军队人员。经过解放军、武警部队和公安现役部队提名推荐，近日产生初步候选人，向军内外公示接受评议。

新华社报道，评选颁授“八一勋章”，是贯彻落实党中央、习近平关于功勋荣誉表彰决策指示，推进强国强军伟大事业的重要举措，饱含着习近平对军队的深切厚爱，对英模典型的高度褒奖，将极大提振军心士气、激发昂扬斗志，汇聚实现中国梦强军梦的强大正能量。

报道说，此次评选颁授工作，以习近平系列重要讲话精神为根本遵循，聚焦备战打仗和直接为战斗力服务，注重先进性和代表性，重点选拔在促进战斗力生成提高、完成作战等重大任务、推进科技兴军、推动国防和军队现代化建设中作出杰出贡献、建立卓越功勋的英模典型。

各级把组织评选作为深入推进政治建军、改革强军、依法治军，强化练兵备战的重要载体，采取提名推荐、资格审查、组织公示、全面考核、呈报审批的步骤组织实施，使评选过程成为深入学习英模事迹、激励官兵昂扬奋进的过程。

“八一勋章”是军人最崇高的荣誉，英雄模范是民族最闪亮的坐标。广大官兵积极参与推荐评选，表示要以习近平关怀厚爱为强大动力，以“八一勋章”评选颁授为重要契机，学英雄、建功绩、当先进，踊跃投身强军兴军伟大实践，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

颁授勋章是中国军队一项重要的荣誉激励制度，1955年国家决定对在土地革命战争时期、抗日战争时期和解放战争时期的人民军队有功人员，分别授予八一勋章和奖章、独立自由勋章和奖章、解放勋章和奖章。1988年军队决定对符合条件的军队离休干部，分别授予红星功勋荣誉章、独立功勋荣誉章、胜利功勋荣誉章。

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