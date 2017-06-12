2016届中国大学毕业生平均月入3988元

（联合早报网讯）北京今天（12日）发布的一份调查报告称，2016届中国大学毕业生毕业半年后平均月收入3988元（人民币，下同），近三届大学生实际工资保持稳定上升趋势，跟踪调查显示，高等教育在毕业三年内回报明显。

中新网报道，这份报告全称为《就业蓝皮书：2017年中国大学生就业报告》，分为本科篇和高职高专篇两部，报告由麦可思研究院撰写、社科文献出版社出版。

调查数据基于麦可思对于2016届大学毕业生（全国样本为28.9万）毕业半年后，以及2013届大学毕业生（全国样本约5万）毕业三年后的调查问卷。

上述报告针对2016届中国大学毕业生的就业和薪资状况进行了调查统计，并且得出了“高等教育在毕业三年内回报明显”的结论。

具体来看，调查报告的结果显示，2016届大学毕业生月收入为3988元。其中，本科院校2016届毕业生月收入为4376元，高职高专院校2016届毕业生月收入为3599元，均高于城镇居民2016年月均可支配收入（2801元）。

从纵向来看，报告提供的数据显示，2012-2016届本科毕业生的平均月收入从3366元增长到4376元，增幅为30%。考虑到通货膨胀，在根据CPI（即居民消费价格指数，衡量通货膨胀程度的重要指标之一）进行调整后，2012-2016届本科毕业生的平均月收入从3366元增长到4043元，增幅为20%。

2012-2016届高职高专毕业生的平均月收入从2731元增长到3599元，增幅为32%。在根据CPI进行调整后，2012~2016届高职高专毕业生的平均月收入从2731元增长到3325元，增幅为22%。

就大学毕业生就业后的远期收入增幅来看，报告称，2013届大学生毕业三年后平均月收入与其毕业时相比涨幅为84%。其中本科涨幅为87%，高职高专涨幅为81%。



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