上海市政府：清理商住房须维护购房人权益

（联合早报网讯）上海市政府5月出台整改商住两用房产的新政策，要求已交屋的商住两用单位进行整改，拆除厨房、卫生间和夹层等居住功能。受影响的上千上海居民10日晚上走上上海南京路街头，示威抗议新政影响到业主的住房或租房权益。

在此背景下，上海市政府办公厅官方微信公众号今天（12日）发出新闻稿说，在上海市依法清理整顿商业办公项目过程中，部分开发企业曲解政策、拖延整改，对购房人要求退房等维权行为设置障碍。

文稿说，针对这些情况，上海市住建委和相关部门重申，清理整顿工作的对象，是违法违规的商业办公项目和相关开发企业。清理整顿工作必须坚持依法合规，切实维护购房人的合法权益。

上海市住建委和相关部门明确，上海市将加强监督检查，对于主动整改的开发企业，将依法从轻、减轻或免于行政处罚。对拒不整改或对购房人依法维权设置障碍的，将依法严处，情节严重的，还将采取降低资质、限制参与土地招标、拍卖等措施。

上海市住建委和相关部门强调，为进一步维护好购房人的正当合法权益，对已实际成交并完成销售合同网上备案的，购房人要求退房的，支持购房人依法维权，开发企业必须积极配合；购房人希望继续履行合同的，可交付使用，相关信息记入房屋交易登记系统。

上海市住建委和相关部门要求，各区要按照清理整顿工作的原则和要求，结合本区实际情况，细化工作方案，平稳推进相关工作。

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