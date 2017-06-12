热带风暴“苗柏”吹袭 港今年首挂8号风球

（联合早报网讯）阴云密布，狂风大雨，热带风暴“苗柏”今天（12日）逼近香港，香港天文台下午5时20分改发8号东北烈风或暴风信号，这是香港今年首个8号风球。“苗柏”突然来袭，香港多处出现下班赶回家的人潮。

中新社报道，当天上午10时40分，香港天文台首先改发3号强风信号，所有学校停课。及后，“苗柏”继续靠近香港，香港风力持续增强，不时下着大雨。至下午5时20分，香港天文台再改发8号东北烈风或暴风信号。

当天傍晚，香港天文台表示，“苗柏”集结在香港东南偏南约50公里，预料向西北偏北移动，时速约20公里，大致移向香港。

香港天文台预料“苗柏”将于未来数小时在香港一带登陆，为香港部分地区带来烈风及大雨。当“苗柏”横过香港时，香港的风向将会有明显变化。

在香港天文台挂出8号风球前，许多公司让员工提早下班回家。由于大批“打工仔”同时赶到铁路站坐车，香港站、九龙塘站及美孚站等转车站均站满人群，部分车站需人流管制。香港铁路有限公司加强列车服务配合乘客需求。

海上交通方面，香港各项渡轮服务陆续暂停服务，中环码头外站满等船的人。

陆路方面，在九龙红磡过海隧道前的巴士站，等候巴士的市民较平日多，各区不少主要干道均出现塞车。

航空交通方面，截至晚上7时，香港机场管理局预计，香港国际机场12日共41班航班取消、275班航班延误。

“苗柏”来袭，香港医院管理局宣布，辖下所有夜间普通科门诊诊所暂停服务，特区政府民政事务总署则为有需要临时住宿人士，开放临时庇护中心。

喧嚣的香港，当晚安静下来，许多商店提早打烊，在维多利亚港举行的“幻彩咏香江”以及其他文化活动也宣布取消。

香港天文台预料，8号烈风或暴风信号会在当晚维持。

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