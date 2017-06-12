中央巡视组重批云南　原书记李纪恒仕途堪忧

（联合早报网讯）中共中央巡视组昨天严词指责中共云南省委执行政治纪律和政治规矩不严，肃清白恩培、仇和等“余毒”不彻底，政商关系不清，政治生态遭到破坏。同时，中共内蒙古自治区党委也被指政治站位不够高，党内政治生活不严肃等等。

中共中央巡视组对云南、内蒙古党委的严厉批评，增加了外界对内蒙古党委书记李纪恒仕途的猜测。李纪恒去年8月从云南省委书记调任内蒙古党委书记，今年5月下旬，跟随李纪恒10多年的“大秘”赵壮天涉嫌严重违纪被查。

北京有关人士指出，许多反腐败案例显示，秘书“出事”往往会牵出背后的高官。尽管目前还不能断言赵壮天案一定会牵连李纪恒，但赵壮天在李纪恒身边多年，依照中共政治规矩，李纪恒至少对赵壮天严重违纪负有“疏于监管”的责任。

今年60岁的李纪恒出生于广西一个普通农民家庭，他从乡党委书记做起，一路担任县委书记、行署专员、地委书记。1997年，年仅40岁的李纪恒在中共十五大上入选中央候补委员，并升任中共广西壮族自治区党委常委，成为副部级高官。

2001年，李纪恒出任中共南宁市委书记，2003年任广西党委副书记、南宁市委书记。赵壮天就是这一时期成为李纪恒的秘书，他当时的职务是南宁市委政策研究室副主任、南宁市委副秘书长。

2006年，李纪恒调任中共云南省委副书记，2011年担任云南代省长，隔年任省长、2014年担任云南省委书记。2016年8月，李纪恒调任中共内蒙古自治区党委书记。在这期间，赵壮天作为“大秘”跟随李纪恒走南闯北，先后担任云南省政府办公厅副主任、云南省委副秘书长、内蒙古自治区党委副秘书长等职。

但反常的是，赵壮天跟随李纪恒到内蒙古工作仅仅几个月，又被调回云南担任省委副秘书长。有消息说，今年2月至4月，中央巡视组对云南省展开“回头看”巡视期间，赵壮天被人举报并查出问题，他被“退回”云南后基本没有工作，主要是配合调查。5月27日，中共云南省纪委宣布，赵壮天因涉嫌“严重违纪”，接受审查。

6月7日，中纪委官网发布消息说，云南省烟草专卖局原局长余云东涉嫌严重违纪，目前正接受官方审查。余云东曾担任云南省政府副秘书长、办公厅主任，但没有直接服务过李纪恒。

不过，10天内云南省就有两名担任过省委、省政府副秘书长的高官落马，中国媒体也预测云南政坛或许还有“风暴”。

《北京青年报》下属的微信公号“团结湖参考”今天发表文章说，如果用中央巡视组的反馈意见来做对照观察，余云东很可能是“政商关系不清”的样本，赵壮天则有可能是败坏的政治生态中的一个环节，云南省“更大的整改风暴应该还在后头”。

白恩培曾任中共云南省委书记，他2014年8月落马，2016年10月9日被判死缓；仇和曾任中共云南省委副书记，2015年3月落马，2016年12月被判有期徒刑14年6个月。

中共中央巡视组昨天还指云南省委减少腐败存量、遏制腐败增量措施不够有力，要求云南坚决杜绝“带病提拔”“买官卖官”“圈子文化”；倒查压案不查、对抗组织审查、干部选拔工作失职渎职等问题，严肃追究相关人员责任；加强省纪委班子和队伍建设，加大执纪审查力度，保持惩治腐败高压态势。

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