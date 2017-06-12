东航悉尼飞上海班机故障 紧急迫降无人受伤

（联合早报网讯）上海东航的MU736号航班周日（11日）晚间从悉尼出发往上海浦东，起飞后发动机突发故障，盘旋约一小时后紧急降落悉尼机场，所幸安全落地无人受伤。

据央视网报道，该航班当晚八点半起飞时仍正常，但几分钟后，飞机还处于爬升的过程中，机组发现飞机左侧发动机异常，机长判断无法继续飞行，决定返航。由于原计划飞行时间长达十多个小时，机上载满了燃油，为安全起见，飞机在悉尼周边海上盘旋以消耗多余燃油，晚上九点半左右，飞机平安落地。

这架航班当时载有221名旅客。报道称，在返航过程中，机组表现沉着，旅客也非常配合，听从机组人员指挥。

东航的声明中称这是一起“左发进气道机匣损伤”事故，并透过官方微博表示“已妥善做好旅客的后续服务保障”。

中国民航自媒体@航空物语透露，该航班在起飞后不久左侧发动机发生非包容性失效，碎片击穿发动机外壳，损坏严重，机组沉着应对，最终飞机安全返航。

互联网上流传的图片显示，该飞机的发动机整流罩出现了巨大破洞。英国《每日邮报》称，此次爆炸声音巨大，悉尼当地居民表示他们在家中都听到了声响。

一名乘客接受澳大利亚第七频道采访说，飞机起飞后不久，他们突然听到了一些噪音，并且能够闻到像东西燃烧的焦味。也有乘客表示，他们能感觉到飞机在晃动，有乘客感到很害怕。

此次事故飞机型号为A330-200，生产厂商空中客车集团表示，他们会全力支持对于发动机问题的调查。

航班搭载引擎型号为劳斯莱斯Trent700，民航自媒体“航空物语”称，此型号发动机在全球已发生数起类似故障。劳斯莱斯公司发言人在声明中表示，将努力协调各方，确定此次事故的原因。

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