江丙坤回望两岸关系17年：感慨万千

（联合早报网讯）“此次是我第156次来大陆。回望过去17年，大陆取得的成绩令人敬佩；两岸关系的跌宕起伏，令人感慨。”今天（12日），在昆明出席第6届云台会的台湾原海基会董事长、“三三企业交流会”会长江丙坤有感而发。

中新社报道，当日下午，江丙坤、中国国民党副主席林政则、国务院台湾事务办公室主任张志军、中共云南省委书记陈豪等两岸政企界人士700余人，出席第6届云台会。江丙坤做开幕式发言，并于会后接受中新社记者采访。

江丙坤回顾称，从2000年首次来大陆，他在海峡两岸已奔波了17年，见证中国大陆的发展，也见证两岸关系的变迁。

“我常常用‘焕然一新’来形容大陆城市的发展。短短十余年，大陆的经济总量也不可同日而语。”江丙坤称，“大陆的成绩不仅仅让我们羡慕，也让我们敬佩。”

他同时表示，综合两岸统计口径，如今台商在大陆投资累计超过3000亿美元。“大陆的发展，台商功不可没。”

谈及国际社会、台湾及两岸关系变迁，江丙坤毫不避讳，“过去十年，美国从开放走向保守；欧盟从团结走向分裂；台湾两次政党轮替，从和谐走向对立，两岸关系也再次停滞。”

“2008年5月26日，我在担任海基会董事长的第一天，就写了一封信给海协会：“希望在‘九二共识’的基础下，维护两岸的协商”。很快，我们得到复函，并于6月11号到北京进行访问，签署《海峡两岸包机会谈纪要》和《海峡两岸关于大陆居民赴台湾旅游协议》。此后，在我任内共签署18项协议……”忆及两岸曾经的热络，江丙坤惆怅地说，“如今，因为台湾当局不承认‘九二共识’，导致海基、海协的功能停摆，两岸出现没法展开更大合作的困境。”

“虽然原来签署的协议还在执行，但没办法讨论在执行过程中发现的新问题。不仅影响两岸交流，也影响到台湾的经济和台湾农民，这是我们最不乐见的事情。”江丙坤说。

江丙坤表示，现在两岸都面临许多挑战。希望当局能继续在“九二共识”的基础之下，维护两岸的协商。同时，也希望民间能充分利用好两岸和平发展论坛、两岸民间企业家峰会年会、云台会等各类活动，积极交流，寻找机会。

江丙坤说，“不管时局如何，台商在大陆要正派经营。有成时，一定要回馈当地社会。更重要的是，必须坚持‘九二共识’，维持两岸和平，共同为中国梦而努力。”

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