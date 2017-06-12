《纽约时报》评21世纪25部佳片 贾樟柯作品排第四

（联合早报网讯）《纽约时报》本月11日评选出21世纪迄今为止25部最佳电影，由中国导演贾樟柯执导的电影《天注定》进入该榜单，高居第四位。入围前十的亚洲影片还有日本动画电影《千与千寻》（位列第二）以及台湾导演杨德昌2000年的作品《一一》（位居第六）。另外，台湾导演侯孝贤2006年的作品《美好时光》排在第17位。

易网娱乐报道，《纽约时报》在入选理由中评论：中国导演贾樟柯的《天注定》“弥漫着暴力与哀伤的氛围”，是“一部精彩万分的电影”。报道用极大的篇幅详细描述了《天注定》的第三个章节，由赵涛饰演的小玉，一个为维护尊严而战的女性形象：这个章节的高潮段落从令人不安的犯罪场景变成了剪辑利落、充满戏剧性肢体语言的影像，赵涛饰演的小玉犹如克林特·伊斯特伍德在“镖客三部曲”中塑造的人物。贾樟柯导演从当代社会中取材，在这里，他向胡金铨1971年的经典武侠片《侠女》致敬。

《纽约时报》是美国权威、严肃报刊的代表，长期以来拥有良好的公信力。本次“新世纪25部最佳电影”由该报首席影评人ManohlaDargis和A.O. Scott联合多位电影学者共同评选得出，评选导语中这样写道：“排名前25的电影注定将会成为未来的经典，而且我们相信绝大多数人都会同意我们的选择。”

《天注定》是贾樟柯近期代表作品。贾樟柯曾凭2000年的《站台》获选多伦多电影资料馆“新世纪十年最佳导演”，而他2006年的作品《三峡好人》则在第20届釜山国际电影节上被评选为“史上十佳亚洲电影”。此次近期作品《天注定》获选《纽约时报》新世纪十佳电影，呈现了贾樟柯一以贯之的高水准创作质量。

在21世纪最佳电影榜单中，由保罗·托马斯·安德森导演、于2008年上映的《血色将至》排名榜首，第三名为克林特·伊斯特伍德执导的《百万美元宝贝》。

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