新加坡外长维文呼吁尽快完成RCEP

（联合早报网讯）新加坡外长维文医生呼吁，本区域国家应尽快完成区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），以明确展现对经济一体化和自由贸易的支持。

维文今天同中国外长王毅会谈后共见记者时说，RCEP为本区域提供了很好的商机，它将涵盖全球45％人口和30％的GDP，新加坡和中国将竭尽所能，推动RCEP谈判尽早完成。这也将向世界发出明确信号，展现本区域国家对自由贸易和经济一体化的支持。

RCEP由亚细安十个成员国发起，并邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度六个对话伙伴国共同参与。有关RCEP的谈判早在2012年就已展开，但各国对削减关税和促进人员流动自由化等问题存在分歧。一些分析质疑，RCEP不一定能按计划在今年底完成谈判。

王毅今天说：“面对当前世界经济持续低迷、逆全球化思潮抬头的形势，中新双方作为区域一体化的倡导者，应携手共同应对挑战，为维护两国的共同利益和地区和平稳定做出贡献。”

另一方面，南中国海问题也是亚细安—中国关系中的重要内容之一。中国同亚细安成员国中的菲律宾、越南、马来西亚和文莱在这片海域上存在争端。

谈到中国与亚细安关系，维文表示，双边关系目前处在“稳定、平静和积极的状态”。

他指出，双方日前敲定《南中国海行为准则》（COC）框架，也就《海上意外相遇规则》（简称CUES）达成了共识，并且已对外交部门之间的热线平台进行了测试，这三者都是重要的信任建立机制。南中国海局势稳定下来后，亚细安和中国才能聚焦双边关系中更长远的战略目标。

维文也介绍，亚细安和中国计划在2020年之前将年度双边贸易额提升到1万亿美元、双向投资额提升到1500亿美元，这个宏伟的目标体现出亚细安—中国关系有潜力成为亚洲未来最重要的经贸关系之一。

王毅对此表示赞同。他在回答《联合早报》提问时说，南中国海局势正趋于稳定，他表示，只要双方继续增进互信、深化合作，“排除可能来自域内域外的各种干扰”，各方就可以“适时”开展COC案文的实质性磋商。

他强调：“中国和东盟（亚细安）国家完全有能力，通过我们的共同努力，以自主的方式制定一个致力于维护南海和平与稳定的地区规则。”

王毅也表示，中国和亚细安应规划好双边关系的中长期发展，“打造水平更高、内涵更深、影响更广的升级版战略伙伴关系”。

免费试阅14天