中央巡视组：铁路总公司有领导干部搞“小圈子”

（联合早报网讯）中共在十八届中央第十二轮巡视的过程中，试点开展了对中央网络安全和信息化领导小组办公室、国务院扶贫开发领导小组办公室、中国铁路总公司、中国船舶重工集团公司等四家单位党组织的“机动式”巡视。

据中国央视报道，日前，中央第六巡视组向中国铁路总公司党组反馈了“机动式”巡视发现的问题。中国铁路总公司党组被巡视组指出选人用人存在不经组织程序、个人说了算现象，并且个别领导干部搞“小圈子”。

记者从反馈现场了解到，中国铁路总公司党组被巡视组指出，“四个意识”需要进一步增强，落实习近平总书记重要批示指示不够到位，推进中央深化铁路改革等决策部署不够有力，对上次中央巡视发现问题整改不力；党内政治生活不够严肃，民主集中制执行不到位，选人用人存在不经组织程序、个人说了算现象，个别领导干部搞“小圈子”； “两个责任”落实不够到位，重点领域存在廉洁风险，有的领导人员在项目招投标中搞利益输送、以权谋私，铁路建设工程违规转分包、“黑中介”等问题依然存在。

同时，巡视组还收到一些涉及领导干部的问题反映，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福表示：“对巡视反馈的问题，要落实整改责任，我作为第一责任人，一定把自己摆进去。党组全体成员要主动认领责任，带头整改落实，做到真认账、真反思、真整改。”

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