台湾环团痛批核三厂2号机重启供电

（联合早报网讯）台湾原能会昨日正式同意完成大修的核三厂2号机重启供电，加上先前9日已同意核二厂1号机併联发电，三部机组共可提供约9％的备转容量率，为化解夏天供电困境，台电表示筹码已出尽；环团则痛批，民进党同意核二、核三重启，非核家园理念完全破功！

昨日虽有午后雷阵雨，但用电量在下午1时43分达到3458.9万瓩，刷新今年用电新高，备转容量率也因此下修至3.52％，进入供电警戒增加限电机率。

据中国时报报道，台电发言人林德福表示，7月开始天气温度将上升，预计7月的备转容量率仅在3％至4％左右，为了确保7、8月供电稳定，今年夏天将有核三厂1号机、核三厂2号机及核二厂1号机等3部核电机组加入备战，“台电已经将全部的筹码都用上了”。

糗的是，甫併联发电的核二厂1号机，昨日下午竟发生故障。林德福解释，核二厂1号机变压器输电至铁塔后，铁塔和电缆线连结处温度偏高，显示可能接触不良，为了运转安全，昨晚趁着天气凉，用电较少，将核二厂1号机降载解联检修。他强调，发电机及反应炉本身都没有问题，预计昨晚12时就可修復完毕恢復併联发电。

另一方面，原能会昨日也召开“核能安全管制相关作为”记者会。原能会主委谢晓星表示，预计6月底会针对核二厂2号机的审查，到地方召开说明会，对外说明沟通。由于核二厂2号机去年5月大修完成进行併联发电时，发生发电机跳脱情形，进而在立院卡关超过1年，此次原能会对外召开说明会，外界认为可能是替核二厂2号机的再起动暖身。

对于核一、核二、核三厂机组陆续恢復供电，绿色消费者基金会秘书长方俭指出，核电厂陆续完成岁修后再启动，显示非核家园已破功，只是民进党的口号而已，没人相信他们真正要落实推动非核家园。

方俭说，距离2025年非核家园只剩下8年，核电厂也不是说停就能停，除役至少要花15年逐渐降载冷却，现在就应该筹画核除役细节，但现在却是将核电厂都送上火线，显示民进党政府不只是拥核，根本就是挺核。

台湾环境辐射走调团林瑞珠批评，原能会主委谢晓星只是英全政府的橡皮图章而已，让政治凌驾专业，根本就是瀆职。

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