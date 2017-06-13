巴拿马宣布与中华人民共和国建交

（联合早报网讯）据人民日报客户端报道，当地时间12日晚上8时（新加坡时间13日上午9时），巴拿马总统胡安·卡洛斯·瓦雷拉（Juan Carlos Varela）通过电视讲话宣布：巴拿马共和国与中华人民共和国建立外交关系。

据经济日报报道，瓦雷拉总统表示，他深信中国“才是适合我国的国家”。瓦雷拉还表示，副总统目前人在北京。

据台湾联合报报道，巴拿马是“中华民国”目前建交历史最长的“邦交国”，双方关系可远溯至清朝，在1910年1月16日建立领事级外交关系。

分析称，巴拿马与台湾“断交”恐将成为近年来最大的外交冲击。巴拿马握有国际贸易和运输航线上最重要的运河，更是“中华民国”在中美洲多年的重要盟邦，一旦失去，台湾恐将真的面临骨牌效应。

另据央视新闻客户端消息，6月13日，中国外交部长王毅同巴拿马副总统兼外长德圣马洛在北京举行会谈并签署《中华人民共和国和巴拿马共和国关于建立外交关系的联合公报》，主要内容如下：

中华人民共和国和巴拿马共和国，根据两国人民的利益和愿望，兹决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。

两国政府同意在互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处的原则基础上发展两国友好关系。

巴拿马共和国政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。巴拿马共和国政府即日断绝同台湾的“外交关系”，并承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。

中华人民共和国政府对巴拿马共和国政府的上述立场表示赞赏。



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