台党政人士：将与巴拿马断交 外交重大挫折

（联合早报网讯）台湾“友邦”巴拿马与中国（大陆）建交，台湾党政人士亦证实巴拿马将与台断交，并表示这代表“中国（大陆）出手了”，不仅是台湾外交的重大挫折，对两岸关系也绝对是负面发展。

据自由时报报道，据不具名的党政人士表示，台湾（中华民国）也将与巴拿马断交。该人士表示，巴拿马是中南美洲最大、也是最重要的国家，但巴拿马与中国大陆有建交意向也不是秘密，已有多次传闻将建交。惟台方认为美国对巴拿马有一定影响力，应会协助巩固与台邦交，也维持了非常长久的时间。

该人士表示，与巴拿马断交确实是台湾“外交上非常大的挫折”，也看得出来“中国出手了”，但考量原因是什么并不清楚，都显示从国际组织到双边关系，中国大陆对台方的外交攻势越来越猛烈、强势，此事件对两岸关系也绝对是负面发展。

台湾外交部截至目前没有正式回应，仅表示还在协调中。

报道指出，“中华民国”与巴拿马建交迄今逾百年，“两国关系”绵长深厚，但近年频传大陆企图挖墙脚，台巴关系也屡见起伏。2003年巴拿马与台湾签署“自由贸易协定”（FTA），是台湾第一个FTA，但巴国近年也积极结交中国，两国互设馆处，中国驻巴人员甚至比台湾驻巴人员多。蔡英文就任总统后首度出访，即访问巴拿马。

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