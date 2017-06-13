江西禁止台风影响期间进山作业

（联合早报网讯）今年第2号台风“苗柏”于12日傍晚到夜间在珠海到汕头一带沿海登陆。12日，江西省防总介绍，江西省受“苗柏”的低压环流影响将达18小时左右，江西南部有中到大雨，局部暴雨，个别地方大暴雨。防总要求，禁止人员在台风影响期间进山作业。

据人民网报道，12日上午，国家防总召开异地视频会商会。随后，江西省立即召开防台风工作视频部署会。江西省防总副总指挥、省水利厅厅长罗小云在部署会上说，6月份，江西省降雨明显增多，雨量值与致灾性即将处于量变到质变的临界状态，防汛工作处于关键时期，各地各部门务必要保持高度警惕，把各项基础工作做实、做牢，做好、做充分。

罗小云说，各地各部门要把责任落到实处，各级防汛责任人务必要上岗到位，尽职履责；要掌握新情况，尤其是做好高考结束后旅游旺季山区景区的游客安全管理工作，确保人员安全。山区所在乡（镇）村责任人要落实措施，禁止人员在台风影响期间进山作业；要加强城市、乡镇防洪排涝管理，强化在建工程隐患排查检查，摸清和掌握重点区域或重大工程等防汛重点；要强化信息报送的主动性和时效性，充分实现信息互享、互通。

据了解，江西省水利厅已于12日11时启动防汛Ⅳ应急响应，国家防总工作组12日上午赶赴赣州市指导防汛防台风工作，江西省防总12日下午派出防汛防台风工作组赴赣州，吉安、抚州工作组随时待命。



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