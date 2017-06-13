中国首台微波光子雷达诞生 图像分辨率领先国际

（联合早报网讯）中科院电子学研究所网站6月12日披露，该所成功研制出中国第一台微波光子雷达样机，并通过外场非合作目标成像测试，获得国内第一幅微波光子雷达成像图样，在图像分辨率上比国际水平高出一个数量级。

据科技日报报道，雷达具有全天时全天候对目标探测、成像的能力，在军事民用上具有广泛应用。传统雷达以电子为载体实现信号的产生和处理，分辨率和处理速度因电子器件的带宽限制而存在提升瓶颈，难以满足未来应用对高性能雷达的需求。而微波光子雷达，以光子为信息载体，利用丰富的光谱资源和灵活的光子技术，能够更好、更快地产生和处理雷达宽带信号，具有快速成像、高分辨率和清晰辨识目标的能力。

微波光子雷达样机的研制负责人李王哲研究员告诉科技日报记者，研究团队对雷达总体光子架构设计、雷达信号光子产生和光子压缩处理，以及成像算法等关键技术进行了攻关；在经过实验平台原理验证、微波暗室转台实验、系统集成联调和外场试验等一系列测试后，成功实现了对空中随机目标——波音737飞机的快速成像。图像成图快、分辨率高，从中可以辨识如发动机、尾翼、襟翼导轨及其数量等飞机细节，充分展示了微波光子雷达的优势。

据介绍，在已知报道的微波光子雷达中，该部雷达的外场成像分辨率最高，比国际同类雷达提高了约30倍，并具有将分辨率继续提升一个数量级的潜力。

微波光子雷达对目标精细结构和特征的快速识别，使其不仅能够应用于作战平台对小型化目标的实时辨识，也能为无人智能设备提供准确的环境信息，在军民两栖领域具有重要意义。

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