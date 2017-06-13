台湾怒指北京冲击现状 将两岸和平推向对抗

（联合早报网讯）巴拿马今天上午九点宣布与中国大陆建交，台湾外交部长李大维十点半举行记者会，指责巴拿马屈服于中国大陆的经济利益，欺蒙台湾到最后一刻，表达强烈愤怒和遗憾，故决定终止和巴国外交关系，全面停止援助，撤离大使馆和技术团。

总统府秘书长吴钊燮随后也召开记者会，严厉谴责北京当局持续操作所谓“一中原则”，打压台湾国际空间，威胁台湾人民生存权利，也是对台海以及区域间和平稳定的公然挑衅，“北京当局的做法，是冲击现状，是将两岸由和平推向对抗的错误做法，因此，政府将重新评估两岸情势”。

民进党政府去年5月上台以来，因不承认“九二共识”，两岸关系急冻，继去年底非洲的圣多美和普林西比和中国大陆建交后，巴拿马是第二个和台湾断交的国家，台湾邦交国目前只剩20个。

巴拿马和台湾建交逾一世纪之久，是台湾在中美洲最大的友邦，总统蔡英文去年6月才访问巴拿马，参加巴拿马运河开通峻工仪式，如今台巴断交，对台湾冲击颇大，总统府、外交部和大陆委员会几乎同步分别举行记者会严厉谴责大陆破坏两岸现状，并呼吁朝野政党及民众团结一致对外。

台巴断交事前即有征兆，巴拿马驻台大使马缔斯4月卸任离台，但巴拿马迟迟未宣布新任大使人事。

李大维表示，台巴关系过去一段时间都是非常正常的发展，双方高层沟通管道也非常顺畅，“沟通管道到最高层级”，巴拿马在公开场合没有任何转向的迹象，但台湾对于巴拿马“不当的举动”有所掌握，有感觉到关系的变化，也采取适当的行动。

执政的民进党呼应政府的基调，指责大陆压缩台湾的国际空间，挖角台湾友邦，显示大陆才是两岸现状的破坏者和挑衅者；但在野的国民党质疑外交部和国安团队是否怠忽职守，或是粉饰太平，事前总说邦谊稳固，却屡屡令人错愕。(联合早报记者庄慧良台北即时报道)

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