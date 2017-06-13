香港特区成立20周年 将燃放39888枚烟花庆祝

（联合早报网讯）“庆祝香港特别行政区成立二十周年烟花汇演”将于7月1日晚8时在香港举行。汇演以“回归祖国20载 早着新机创未来”为主题，历时23分38秒，将发放39888枚烟花，在维多利亚港上空组成各式图案，向香港特区及祖国献礼。

据中新社报道，烟花汇演承办商在12日举行的新闻发布会上介绍，当晚的烟花会形成长1250米的“银幕”，光束灯以及首次设置的大型LED屏幕也会配合每一幕烟花背景，展示不同主题的文字或动态，使得汇演更富故事性。整个活动预算总赞助金额达1200万港元。

据介绍，汇演共分八幕。分别为“香港·我家”“和衷共济”“奋发自强”“永不言弃”“携手同行”“灿烂明天”“丝路圆梦”“黄河奔腾”，配合不同音乐，展现相应主题。

第一幕中将播放香港特区成立20周年主题曲《香港·我家》，天空将出现20次红色“中国HK”字样的烟花，并伴有红色“20”数字以及香港的代表“紫荆花”图案；第二幕“和衷共济”将播放经典歌曲《狮子山下》，并发放72个红色“心形笑脸”造型烟花，寓意同舟共济、互勉互励的精神；而尾声的第八幕“黄河奔腾”将在最后23秒以200发“超级礼炮”将气氛推至高潮。

当晚，民众可在香港岛与九龙区多个地方观赏烟花汇演的壮丽场面。汇演筹委会指，希望在这历史性时刻，为大家带来一个难忘的烟花汇演，同时展现香港多元文化及团结精神。



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