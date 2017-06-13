“中国最强间谍”金无怠墓碑惊现北京香山　

（联合早报网讯）中国有网民近日在北京香山意外发现中共对美第一间谍金无怠的墓碑，令这段尘封多年的历史，再度吸引外界关注。有网民猜测，金无怠1986年在美国狱中自杀后葬于加州，香山这个可能是衣冠塚。

据香港星岛日报报道，有网友近日在香山玉皇顶路过时，偶然发现一个果园里的金无怠墓碑。墓碑四周杂草丛生，显得荒凉，碑上刻著“先父金无怠之墓”，立碑的是金无怠的三名子女。金无怠父亲金孟仁的墓碑也在附近。

1922年生于北京的金无怠，被坊间称为中国“007”。他于燕京大学新闻系毕业后，在美国驻上海领事馆担任译员，44年被中共情报机构招收，49到香港为美国驻香港总领事馆工作，韩战期间曾在韩国协助审讯中国战俘，52年加入美国中央情报局，65年升为分析员，得以接触最高机密，并屡获美方嘉奖。

1981年金无怠退休，仍在中情局担任顾问工作。1985年，中国国家安全部官员俞强声叛逃美国，并供出金无怠的间谍身分，金随即被捕。1986年2月，在等待判刑期间，金无怠在狱中自杀身亡，终年63岁，遗体安葬在加州阿尔塔梅萨公墓。其妻周谨予后居住于三藩市，1998年出版《我的丈夫金无怠之死》一书。

金无怠被认为是有史以来破坏力最大的反美间谍，但中国官方至今没公开承认其间谍身分。

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