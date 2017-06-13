香港三议员赴台交流被指勾结台独

（联合早报网讯）香港回归20周年前夕，主张台独的时代力量立委黄国昌与和民进党多名跨党派委员成立“台湾国会关注香港民主连线”，以协助香港争取民主。这次台港交流被建制派人士批评是“港独勾结台独”，香港行政长官梁振英今日出席行政会议时亦特別提到，应以台独为鉴，提防渐进式的分离活动。

据香港01报道，有份出席茶会的香港众志主席罗冠聪称，这次与台湾立法院成员交流，旨在讨论两地的民主进程，没有谈及主权问题，认为批评他们勾结台独势力的言论属失实指控。人民力量陈志全亦表示，有一小撮人将今次的交流上纲上线、含血喷人，尤其参与交流的立法会议员均不是提倡港独。

经民联梁美芬称，这次活动有別于观选等正常交流，因为它是由台湾国会成立，并且是一个干预香港事务的小组，并非一般的联谊交流，认为这次举动只会对香港民主进程产生负面影响，尤其组织在如此高调的情况下成立，只会令北京中央对香港的泛民及反对派作出高度戒备，她认为要检视现行法例能否阻止有关干预，否则需要修改法例禁止。

港行政长官梁振英今日出席行政会议前表示，香港有人提出不同程度的自决及港独主张，更以台独为例，指政府要防微杜渐，不能对渐进式分离活动掉以轻心。民主党立法会议员涂谨申认为，由于梁振英任内未能忠实地执行《基本法》，基于他的管治无方才酝酿出港独或自决思潮。

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