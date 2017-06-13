台巴断交 蔡英文批北京操弄“一个中国”

（联合早报网讯）对于巴拿马宣布和台湾断交，与中国大陆建交，台湾总统蔡英文今天下午在总统府新闻中心发表谈话，她表示，北京当局一贯操弄“一个中国”原则，在国际上处处打压台湾的生存空间，威胁台湾人民的生存权利。北京这样做法，已经冲击了两岸稳定的现状；打压和威胁，无法缩短两岸的差距，“我们绝不会在威胁下妥协让步”。

据自由时报报道，蔡英文说，对于相关情势的变化，国安部门事先已有掌握，也尽了最大的努力，积极因应到最后一刻，但最终的结果仍然令人十分地遗憾。

蔡英文表示，已经要求行政部门，展开后续因应的作为。两国断交后，政府会确保国家整体的经济布局不受影响；对于当地台商和台侨的权益，政府仍会全力维护，不因断交而停止。台外交部驻巴拿马的相关人员，会坚持国家利益到最后一刻，有尊严地结束他们的任务。

蔡英文说，台湾虽然失去了一个盟邦，但“拒绝以金钱竞逐外交的态度不会改变，中华民国存在的事实也不会改变，台湾在国际社会的价值与地位更不会改变”。

蔡英文表示，此时此刻，“一致对外”是台湾唯一的选择，也是彰显国家主权最有力的方式。附和北京当局的逻辑，无异是向威胁屈服，更将扼杀自己的生存空间。

蔡英文说，因为北京当局错误的思维、和挑衅，就让两岸关系从和平走向对抗。北京这样的做法，已经冲击了两岸稳定的现状，台湾人民无法接受，台湾决不会坐视国家的利益一再受到威胁与挑战，“我可以代表2300万台湾人民说：我们绝不会在威胁下妥协让步”。

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