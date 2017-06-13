重庆破获特大信用卡诈骗案逾5000人被骗

（联合早报网讯）重庆涪陵区公安局今天（13日）透露，该局成功破获以办理信用卡为名实施诈骗的特大系列电信网络诈骗案，破获诈骗案311起，查获侵犯公民个人信息100余万条。该案受害人遍布中国29个省市，超过5000人被骗。

中新社报道，重庆涪陵区公安局2016年6月接到受害人徐女士报警，称其被人以办理某银行信用卡为由，骗取4万6500元（人民币，下同）。民警侦查发现，湖北孝感人廖某、徐某等有重大作案嫌疑。警方随后在湖北省相继抓获嫌疑人廖某、徐某等四人。

办案民警通过对海量电子数据反复筛选，最终发现这是一个由钓鱼网站提供者、空白银行卡片提供者、非法获取出售公民个人信息者、制作伪造信用卡者、打电话实施诈骗及取款者，构成的链条式通讯网络诈骗犯罪团伙。上述四人只是该团伙中的部分链条组成者。

初步掌握该团伙犯罪链条后，警方历时四个多月辗转湖北多地查控，最终确定该犯罪团伙的网络架构及成员关系。随后，警方在湖北省多地将该团伙成员31人全部抓获。警方查获钓鱼网站500余个、伪造空白信用卡2万余张，收缴制作假信用卡机器设备20余套、作案银行卡50余张、POS机16台、转账工具六个、作案手机51部、作案电脑18台。

目前，31名涉案人员中已被逮捕起诉16人，该案还在进一步办理之中。

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