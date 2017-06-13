北京近五年投资逾2500亿元提升生态环境

（联合早报网讯）2013年以来，北京启动、安排重点工程生态环境提升项目共计133项，总投资超过2500亿元（人民币，下同）。近五年间，该类项目资金投放量年均增长超过10%。

中新社报道，北京市人民政府新闻办公室今天（13日）联合多部门召开“砥砺奋进的五年”系列发布会。据北京市住房和城乡建设委员会副主任王承军介绍，2013年以来，为加强生态文明建设，北京启动、安排了重点工程生态环境提升项目共计133项，涵盖清洁能源建设、水环境治理、垃圾处理设施、绿化工程和城乡结合部建设等五个方面，总投资超过2500亿元。

王承军表示，近五年来，生态环境提升项目资金投放量年均增长超过10%。截至2017年5月，已有80余项完成建设计划，投入运行或试运行，完成投资超过2000亿元。

其中，在清洁能源建设方面，北京全域基本形成主干线供气、供热清洁能源替代局面。2016年和2017年，北京连续两年总投入100亿元以上，对800多个村（镇）实施煤改气（电）工程，力争到2018年全部完成。

在垃圾处理设施方面，北京正在新建或续建多个垃圾综合处理厂，预计2017年底生活垃圾资源化率将达到57%。预计到2018年底，北京将新增日处理各类垃圾约1万5000吨、污水（泥）200万立方米以上的能力，垃圾循环利用生态链基本形成，水资源短缺、污染趋势有效缓解。

数据显示，目前，环北京规模化绿色屏障已初步形成，北京市森林覆盖率年内将达到43%。未来科技城滨水公园、雁栖湖生态发展示范公园等九项总占地面积超过5000公顷的大型公园陆续开工建设，部分已建成并向公众开放。

此外，2017年，北京共有京张铁路、京霸铁路、京沈客专等七项铁路工程列入重点建设项目。其中，京张铁路是解决北京西北交通瓶颈，促进京津冀一体化发展的重要工程，计划于2019年底建成通车，在2022年冬奥会期间，将成为联动北京、延庆、张家口三赛区的交通工具。

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