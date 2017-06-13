皇冠18名雇员遭中国以宣传赌博罪起诉

（联合早报网讯）澳大利亚皇冠度假酒店集团（Crown Resorts）表示，该集团在中国的18名雇员被拘留八个月后，日前被当局以宣传赌博罪名起诉。皇冠集团表示，目前不对案件作更多评论。

星岛日报今天（13日）报道，18名被起诉的皇冠集团雇员当中包括三名澳洲人，他们在去年10月中国展开的一系列突袭拘捕行动中被扣留。被捕者当中包括皇冠集团国际贵宾项目的负责人，该负责人在前往上海机场途中被捕。

报道说，案件与中国执法部门打击外资博彩企业招揽中国公民到海外赌博行为的大规模行动有关。被捕人员家属指，中方执法人员已部署了“超过一年”。

皇冠集团向澳洲交易所发表声明称，所有被扣留在中国以及被担保的雇员现在被正式起诉，集团国际贵宾项目负责人奥康奈尔（(Jason O'Connor） 亦在被起诉的行列。

中国法律禁止除官办彩票外的一切赌博活动，海外赌场亦不能直接向客户作赌博宣传，组织大数量的公民前往海外进行赌博活动亦被禁止。案件被递交至上海一所地区法院审理。

澳洲媒体报道，自从去年10月的拘捕行动后，澳洲和新西兰的博彩公司承认它们的贵宾业务营业额下降。《澳洲人报》（The Australian）报道指，皇冠集团在最近数月亦减慢了向中国市场开拓的步伐，将其在澳门的联合资产新濠博亚娱乐（Melco Crown）的股权变卖，撤出澳门赌城。

6月初，澳门赌场大亨何猷龙曾批评皇冠度假酒店集团和其他几间博彩公司，指它们不顾中国内地禁令，让雇员在中国大陆进行赌博营销，是向中国政府“脸上吐唾沫”的行为。

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