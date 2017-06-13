2004年后中国首次发行美元国债

（联合早报网讯）沉寂长达十多年后，中国再次推出美元国债发行计划，市场人士称中国或希望借此推动主权债务币种的多元化。

彭博社报道，中国财政部今天（13日）公布2017年的境外债券发行计划，下半年将发行20亿美元主权债，这是自2004年以来中国首次发行美元国债，也是美元国债首次在香港发行。财政部发债计划还显示，将在港发行140亿元人民币国债，上、下半年各70亿，规模仅为去年一半。

工银国际研究部副主管涂振声在采访时表示：“中国希望增加主权债务结构的多元化，而且由于中资美元债发行长期受限，目前外债规模很小。”

他还说，相信中国当局亦希望进入美元流动性更好的离岸市场融资。

德国商业银行驻新加坡的经济师周浩则表示，考虑到离岸市场的中资银行扩张资产负债表颇为进取，相信市场对于财政部美元债的需求强劲。

中国财政部自2009年至今每年都坚持在香港发行人民币国债，且过去几年人民币年度发行规模在不断增加，去年不仅在香港地区发行了280亿元人民币国债，亦在伦敦发行了30亿元人民币国债。

今年在香港地区的离岸人民币国债计划发行额减少一半。涂振声认为，这和离岸人民币市场流动性偏紧有关。5月末至6月初，离岸人民币流动性大幅抽紧，短端资金成本一度涨至1月初来新高。此外，截至4月末，香港人民币存款为5278亿元人民币，较2014年底1万亿下跌近五成。

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