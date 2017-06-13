北大女硕士在美交流失联疑遭绑架

（联合早报网讯）在美国交流的北大女硕士章莹颖突然失踪，当地警方日前公布的一段监控视频显示，章莹颖失踪当日（9日）下午2点左右曾登上一辆黑色轿车。

《新京报》报道称，6月9日下午2点，章莹颖站在North Goodwin大道东面，一辆黑色轿车靠边停在她旁边。章莹颖在与司机作了简短交流后就上了该车，随后，车子带着她一路向北，消失在了Goodwin大道。

警方公布的几张视频截图显示，章莹颖在9日下午1点35分出现在伊利诺伊州厄巴纳的公交站，1点52分进入公交车。图片上，戴着眼镜的章莹颖头发齐肩，头戴灰黑色棒球帽，身穿浅色格子上衣与深色牛仔裤。

《新京报》早些时候报道指，14时30分左右，章莹颖的手机还有过通讯记录。14时38分，尝试联系章莹颖的一位租房经理便没有收到回复。

海外网称，伊利诺伊大学香槟分校论坛传出的信息曾称，章莹颖疑似遭到绑架，绑架者驾驶一辆黑色轿车，声称他是一名便衣警察（据说提供了徽章作证明），需要受害者进车，以便回答他们的询问。亦有网友猜测，章莹颖研究的领域太敏感，“被美国特工盯上了”。

学生称，上周四（8日）章莹颖失踪前一日，其住处的邻居看到中午有五个亚裔的陌生人在她楼下逗留，这些人的车牌是宾州的。

另据《华西都市报》报道，目前当地校友正试图对章莹颖的苹果手机ID进行破解，“账号已确定、密码已经重置，目前困难在于重置密码提示问题、确定没电的iphone位置”。

“紧急寻人！中大/北大校友章莹颖，在美交流失踪”，12日，上述网帖在内地网络空间广传。

据悉，失踪者章莹颖今年26岁，福建人，2013年、2016年先后在中山大学、北京大学取得学士、硕士学位，之后去中科院客座学习。今年4月，她前往美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校交流学习。当地时间9日中午，章莹颖在签订新租屋合约的路上失联。

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