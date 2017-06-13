中国50城市年内“卖地”收入1.13万亿元

（联合早报网讯）今年以来，中国主要城市房地产市场“房冷地热”的态势明显。尽管一二线楼市成交持续降温，但土地市场依然相对活跃。

中新社报道，中原地产研究中心今天（13日）发布的统计数据显示，截至6月13日，中国“卖地”收入最多的50大城市年内合计土地出让金额达1.13万亿元（人民币，下同），与2016年同期8439.3亿元的数据相比，上涨34.3%。

土地出让收入高的地方，依然集中在一二线城市。其中，北京、武汉、广州、南京、合肥、杭州、苏州、天津、郑州、重庆等12个城市“卖地”收入超过了300亿元。北京最高，“卖地”收入851亿元，排名第一；武汉次之，743亿元。

随着一二线城市陆续出台、升级楼市调控政策，限制力度加大，三四线城市今年以来卖地收入出现明显上升。其中，佛山卖地收入359亿元、嘉兴269亿元、温州253亿元、宁波243亿元，另外徐州、常州、沧州、金华、阜阳、盐城、漳州等城市卖地也超过了100亿元。

从溢价率看，大部分城市平均溢价率相比2016年有所下调，在一系列约束性政策下，“地王”出现数量减少。

中国指数研究院发布的5月份土地市场数据也反映出同样的趋势。一二线城市5月份土地成交溢价率同环比均出现下调。北京、上海、广州、深圳四个一线城市土地成交溢价率为16%，同比大降77个百分点。二线城市土地成交溢价率为47%，同比下降14个百分点。

三线城市土地成交均价和溢价率则双双上行。中指院数据显示，三线城市5月份成交楼面均价为每平方米1591元，同比涨141%；土地成交平均溢价率68%，比去年同期上升58个百分点。

中原地产首席分析师张大伟指出，2017年中国热点城市高价地数量明显减少。但2016年多数房企销售火爆，企业库存消化量大，房企补充土地的积极性也较高。在此背景下，房企对热点区域、优质属性地块依然激烈拼抢。

不过，他认为，在楼市调控的严控下，房地产市场的调整期将在2017年全年持续出现。现在一二线城市房价上涨已经明显放缓，之前部分企业获得的高价地很可能面临入市难题。



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