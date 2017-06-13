北京正制定未来五年清洁空气行动计划

（联合早报网讯）今天上午，在北京市推进生态文明建设成就新闻发布会上，北京市环保局局长方力表示，2013到2016年，北京市空气中细颗粒物（pm2.5）年均浓度分别为89.5、85.9、80.6和73微克/立方米，2016年较2012年下降23.7%。

央视新闻网报道，此外，为进一步改善北京市空气质量，北京市正在研究制定未来五年的清洁空气行动计划。

2013年，为贯彻落实国家《大气污染防治行动计划》，北京在全国最先出台实施了《北京市2013年至2017年清洁空气行动计划。据北京市环保局局长方力介绍，今年是落实国家大气污染防治行动计划的收官之年，按照计划，到今年年底，北京全市pm2.5的年均浓度要下降到60微克/立方米。

为完成这一目标，从2013年开始，北京市分别在压减燃煤、控制机动车污染和治污减排方面不断加码。截至目前，北京全市已累计淘汰老旧机动车167万；调整退出印刷、铸造、家具等一般制造业与污染企业1341家；全市年用燃煤总量从2300万吨压减到1000万吨以内。

方力表示，未来的五年，是北京市空气质量治理由量变向质变转变的一个关键时期，下一步，北京将制定更高标准的新的五年清洁空气行动计划，未来五年，煤炭的年均消耗量将由目前的1000万吨以内继续压减到500万吨以内。

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