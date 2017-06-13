天猫超市进军香港 承诺“次日达”

（联合早报网讯）天猫超市近日宣布进军香港，并承诺：凡是天猫超市下单的香港消费者均可享受次日达服务，如未能如期送到，可享受运费赔付。

中新网报道，猫超到港是“天猫出海”项目的一部分。6月12日，阿里巴巴正式推出“天猫出海”项目，以天猫作为主引擎，依托于阿里巴巴核心电商板块的20亿商品，致力于打造没有线上线下之分、也不存在海内海外之别的“全球超市之王”。

据介绍，早在 2016年9月，“天猫出海”就开始在天猫内部孵化，致力于为国内优质商家及商品提供交易、物流、支付、翻译等一揽子解决方案，帮助他们低成本、低门槛地从国内市场无缝拓展至全球市场。

在不到一年的时间里，“天猫出海”项目成长迅速，目前已囊括十多万商家、12亿商品，交易范围已经覆盖全球除了南极洲之外的200多个国家和地区。

“我们希望将天猫生态模式逐步成功复制并落地到东南亚、印度以及全球市场，提高当地电商效率，服务海外消费者。”阿里巴巴集团CEO张勇描述了此番出海的愿景，过去十几年打造的涵盖交易、支付、物流、营销、数据、技术等方面的商业基础设施，给了天猫迈向全球化的基础和底气。

目前，“天猫出海”通过手机淘宝服务全球近1亿海外华人市场，为104个国家和地区的消费者提供官方物流转运，并在香港、台湾和新加坡提供本地支付服务。同时通过菜鸟物流，为核心的九个国家和地区提供官方转运服务，并在香港、台湾和马来西亚，提供本地支付服务。

作为“天猫出海”计划的一部分，天猫超市香港站早在今年4月开始试营业。天猫超市香港地区负责人刘文博介绍，经过前期销售情况和用户线上线下调研，香港消费者对于内地的零食、速食、日用百货和厨具等商品需求旺盛，结合销售额、收藏数量和消费者调研数据，天猫超市发布“香港人最爱商品榜单TOP10”。

榜单显示，港人最爱的商品也是以吃为主，周黑鸭鸭锁骨、海底捞火锅底料、白家陈记麻辣烫粉丝、螺霸王螺蛳粉等纷纷上榜。此外，蓝月亮洗衣液套装等量足又实惠的日用家清商品，也受到香港消费者的青睐。

为了实现次日达的承诺，菜鸟联盟将从天猫超市入港开始，革新原有的集货模式，采取就近分仓发货的配送方案，这样的模式也将逐步推广至所有海外配送场景。菜鸟联盟相关负责人透露：“届时，整个港澳台及东南亚地区的电商时效，都将从八天广泛提升至次日达、隔日达。”

此后，物流的提速将拓展到全世界。在2017阿里巴巴投资者日大会上，马云说：“今后，在中国任何一个地方网上下单，你可以在24小时内收到包裹，在世界任何地方，你可以在72小时内收到包裹。”。



免费试阅14天