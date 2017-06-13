汪小菲投资 台北首家全陆资酒店开业

（联合早报网讯）由法国知名设计师菲利普·斯塔克设计、台北首家陆资全资酒店“S Hotel”今天（13日）开业。酒店位于台北市繁华的敦化北路，是北京合尊置业董事长、台湾女婿汪小菲投资3.5亿元新台币、改造40年旧楼而成，并以妻子徐熙媛艺名“大S”中的“S”命名。

中新社介绍，这家亚洲第一间由菲利普·斯塔克设计的酒店，融合了台湾当地人文，营造文创气息的视觉空间和温馨的环境；大厅天花板和地毯，由艺术家曲家瑞以台湾少数民族传统为创意绘制，其北欧餐厅由丹麦米其林二星主厨打造。

当天，汪小菲携妻子与菲利普·斯塔克一同为酒店开业剪彩。两岸诸多业内人士受邀出席。

汪小菲表示，在台北投资开店主要是情感因素；六年来常往返两岸，让他对台湾当地文化有了相对深入的了解，同时看好台北酒店业未来发展空间。

他认为，此前，陆企在台投资酒店不多，主要是因为大陆市场广阔，加之对台湾市场、申请流程不太了解。他说，在踏实经营好酒店的基础上，会再积极寻求拓展在台发展的其他机会。

婚姻也让汪小菲成为了奔波两岸的创客，去年5月他参与打造的台湾商品跨境电商平台——“九份市集”天猫国际旗舰店开业，并积极运作相关线下项目。

从“工作在大陆，家庭在台北”，到现在“在台湾创业”，汪小菲认为，两岸经贸、文化、民间交流恰如两岸婚姻，沟通最重要。

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