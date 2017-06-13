中国大陆与巴拿马建交 台湾邦交国仅剩20个

（联合早报网讯）中国大陆今天宣布与中美洲国家巴拿马建交，台湾的国际空间进一步受压，目前只剩下20个邦交国，数量为历史最低。

大陆对巴拿马政府的决定表示高度赞赏，外长王毅今天在记者会上说，中巴建交为两国拓展全面互利合作开辟了广阔前景。

台湾总统蔡英文则指责大陆操弄一个中国原则，在国际上处处打压台湾的生存空间，威胁台湾人民的生存权利。

受访大陆学者分析，巴拿马断交是蔡英文上台以来，台湾对外关系上最重大的打击，学者认为，蔡英文不愿承认九二共识，单方面破坏了两岸的政治互信基础，台湾不能把断交责任推给大陆。

巴拿马总统胡安·卡洛斯·巴雷拉是于当地时间12日晚上8时（北京时间今早9时）在国家电视台正式宣布巴拿马与中华人民共和国建立大使级外交关系。

随后，巴拿马副总统兼外长德圣马洛与王毅在北京举行会谈，并签署了建交联合公报。

据中国外交部网站消息，公报明确：“巴拿马共和国政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。巴拿马共和国政府即日断绝同台湾的‘外交关系’，并承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。”

王毅今天同德圣马洛会谈后共见记者时说，中巴建交是个历史性时刻，两国将开展各层级、各领域友好交往，深化政治互信。这包括在贸易、投资、海事、文教、旅游等广泛领域的合作，中方也欢迎巴方积极参与“一带一路”建设。

新华社则引述德圣马洛说，巴拿马高度重视中国的国际地位，同中国建交是基于巴拿马的长远和根本利益而做出的“战略选择和正确决定”。

国台办发言人马晓光则重申，台湾只有承认九二共识，认同其两岸同属一中的核心意涵，两岸关系才能重回和平发展的“正确方向”。他呼吁台湾当局“认清客观大势，做出明智抉择”。

蔡英文今天对断交事件作出强硬回应。她说，中华民国是主权国家，这是北京当局“永远无法否定的事实”。她指责大陆冲击两岸稳定的现状，2300万台湾人民绝不会在威胁下妥协让步。

中国人民大学台港澳研究中心荣誉主任张同新向《联合早报》分析，蔡英文已意识到，世界各国与大陆建交的潮流“是阻挡不住的”，她的讲话是“无可奈何的表白”。

张同新也说，只要台湾当局接受九二共识，大陆自然会给予台湾应有的国际活动空间。再说，巴拿马与台湾断交，并不代表经济和民间往来就会断绝，大陆并无意打压台湾的生存空间。

不过他指出，蔡英文的态度显示她“骨子里还是台独的”，预料她不会轻易在九二共识问题上回头。

巴拿马是中美洲重要国家，与台湾建交已超过一世纪，是台湾在中美洲最大的友邦。蔡英文去年6月才刚访问巴拿马，参加巴拿马运河拓宽峻工仪式。

随着台巴断交，观察人士指出台湾可能面对其他邦交国也纷纷断交的多米诺骨牌效应。

目前，台湾的邦交国主要为太平洋、非洲、拉丁美洲和加勒比海的小国，以及欧洲的梵蒂冈，其中梵蒂冈是否会转向，备受关注。

两岸关系和平发展协同创新中心执行主任刘国深告诉本报，大陆未来还会继续采取各种方式强化两岸同属一个国家的现实。

他说：“内政上，军事、经济、社会，大陆的选择很多。而在外交领域，台湾剩下的几个邦交国，要再拿下几个，完全是可以预想的。”

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