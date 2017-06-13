无人机干扰 中国5月有101航班返航备降

（联合早报网讯）中国民航局今天（13日）披露，5月份，成都、重庆、昆明、西安、广州、长沙等机场共有19次无人机影响航班正常运行事件，共有326个航班受到影响，其中101个航班返航备降。

中新社报道，中国民航局适航司副司长王京玲今天在北京召开的新闻发布会上指出，民航局于2017年5月16日颁布了无人机实名制政策，6月1日起实施。据统计，截至6月12日，在无人机实名登记系统上注册登记的民用无人机达到4.5万架。

王京玲说，实名制登记政策实施以来，得到无人机广大用户、制造厂、协会、社会各界积极响应，初见成效，目前的登记情况对行业规范管理起到一定引领作用。

针对当前无人机违规运行、危险品违规运输事件多发和夏季空中颠簸事件增多的情况，民航局已制作了相应的航空安全公益宣传片，向社会发布。

统计数字显示，5月份，中国民航航班正常率为72.46%，同比下降6.3个百分点。造成航班正常率下降的主要原因中，天气和空域活动占80.34%。

新闻发布会透露，2017年以来，中国民航安全形势总体平稳向好。5月份，全行业实现运输飞行86.7万小时，同比增长13.9%；通用航空飞行7.7万小时，同比增加8.8%。截至2017年5月，中国民航实现运输航空安全飞行81个月，持续保持着中国民航历史上最好的安全纪录，也好于世界民航平均水平。

1月至5月，民航全行业共完成运输总周转量430.4亿吨公里，同比增长13.3%；完成旅客运输量2.2亿人次，同比增长13.4%。



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