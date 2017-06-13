习近平授予驻港部队某旅特种作战一连荣誉称号

（联合早报网讯）中央军委主席习近平日前签署命令，授予驻香港部队某旅特种作战一连“香港驻军模范特战连”荣誉称号。

据新华社报道，命令指出，该连聚焦实现党在新形势下的强军目标，按照“三个绝对”铸军魂，围绕“四有”要求育新人，瞄准“世界一流”练精兵，恪守“军纪如铁”树形象，全面建设不断取得新成绩、迈上新台阶，出色完成一系列重大任务，在特殊环境下有效履行了驻军职能使命。先后三次被原广州军区、驻香港部队表彰为“基层建设标兵单位”，荣立二等功、三等功各一次，连队党支部被表彰为“全国先进基层党组织”。

命令要求，全军和武警部队要努力向该连学习，像他们那样，坚持不懈地用党的创新理论武装头脑，不断强化官兵政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定维护权威、维护核心、维护和贯彻军委主席负责制，确保部队绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，坚决听从党中央和中央军委指挥；像他们那样，牢固确立战斗力这个唯一的根本的标准，紧贴使命任务练兵备战，紧贴实战要求精武强能，努力锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅；像他们那样，认真贯彻依法治军、从严治军方针，传承弘扬我军光荣传统和优良作风，严格落实条令条例和规章制度，始终保持我军威武之师文明之师的良好形象；像他们那样，按照“四个坚持扭住”要求扎实抓建基层，建强一线战斗堡垒，培育有灵魂、有本事、有血性、有品德的新一代革命军人，锻造具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的过硬部队。

全军部队和广大官兵要以该连为榜样，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习党的创新理论，全面贯彻落实党中央和中央军委决策部署，坚持政治建军、改革强军、依法治军，深入推进练兵备战，求真务实，开拓创新，真抓实干，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开，为实现中国梦强军梦作出新的更大的贡献。

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