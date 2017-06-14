美警方：正与FBI合作调查章莹颖在美失踪案

（联合早报网讯）距离来自中国的访问学者章莹颖在美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）失踪，已过去了超过四天时间。

据澎湃新闻报道，伊利诺伊大学警察局发言人帕特里克·韦德（Patrick Wade）当地时间6月13日表示，目前正在与美国联邦调查局（FBI）等多个执法机构合作调查此案，在案件解决前将追查到底，不会放弃。

当地时间6月12日，伊利诺伊大学警察局发布最新消息称，从目前掌握的监控录像来看，章莹颖最后被确认的时间是9日14时6分，在上了一辆黑色汽车后失踪。

韦德13日对澎湃新闻表示，截至目前，尚没有更新的调查情况公布。

此次调查由伊利诺伊大学警察局牵头负责，韦德对澎湃新闻解释说，由于这起案件牵涉到学生，而且目前所知道的情况都发生在校园内部，属于校警察局管辖范围，因此目前是由校警察局牵头调查。伊利诺伊大学警察局与美国其他地方的警察局没有区别，是全职并且工作职能齐全的警察局，拥有充足的人力和经验丰富的侦探。

但韦德表示，校警察局正与FBI进行密切合作，FBI介入失踪案件是常规。同时，校警察局也在与邻近地区的执法部门，包括香槟市（Champaign）和厄巴纳市（Urbana）进行合作，共享资源。“这次搜索确实是一次合作性的努力，牵涉到多个部门。”他说。

目前，校警察局已在学校网站、社交媒体等地公开章莹颖失踪前上车的录像，呼吁知情人士提供线索。美国广播公司（ABC）和美国全国广播公司（NBC）等全国媒体的芝加哥频道，《香槟-厄巴纳新闻公报》、“伊利诺伊主页”等当地媒体和网站，以及伊利诺伊大学校报《每日伊利诺伊人》等都刊登了章莹颖的照片和视频，呼吁知情人士提供线索。

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