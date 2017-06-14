京霸铁路连接雄安新区 京津冀地区年底将实现轨道交通互通

（联合早报网讯）记者6月13日从“砥砺奋进的五年”系列发布会上获悉，今年国庆以前，北京地铁1号线和2号线的所有车站都将陆续投入使用屏蔽门。同时，随着通州和雄安新区的发展和建设，未来将会形成以这两个地区为区域枢纽的一个新的交通网状。京霸铁路力争2019年与新机场同步建成运营，将来要连接河北省的雄安新区。此外，今年年底，京津冀地区将实现轨道交通的互通。

据北京青年报报道，北京市交通委主任周正宇昨天介绍，过去五年，北京市开通轨道交通6号线、16号线北段等线路，运营里程达到574公里。“十三五”时期，轨道交通运营里程将增加到900公里以上。此外，车站的覆盖率将大幅增加，提高便利程度。随着轨道交通新线的不断投入，目标是使得中心城的轨道交通覆盖范围达到750米左右。这也就意味着，市民从住所出门，只要往左或者往右走750米左右，就可以找到地铁站。

同时，随着通州和雄安新区这两翼的发展和建设，将会形成以这两个地区为区域枢纽的一个新的交通网状。北京、天津、石家庄、通州、雄安这几个区域的交通将会更为便利。据北京市住建委新闻发言人王承军介绍，京霸铁路已于去年底启动建设。今年，京霸铁路进入全面建设阶段，力争2019年与新机场同步建成运营，将来要连接河北省的雄安新区。此外，京张铁路、京沈客专等七项铁路工程已列入市重点建设项目，多项重点铁路工程齐头并进。京张高铁计划2019年底建成通车，它将成为连通北京、延庆、张家口三赛区的有力交通工具，为2022年冬奥会的顺利举办提供有力的交通保障。

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