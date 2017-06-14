韩国将携宣传团赴香港拉客 弥补中国内地游客空缺

（联合早报网讯）韩国《亚洲经济》6月13日报道称，为促进访韩游客来源地多元化，弥补中国内地游客的空缺，近来韩国旅游发展局将眼光转向中国香港，积极吸引当地游客来韩观光。

据环球网报道，韩国旅游发展局方面13日表示，在即将于6月15日-18日举办的香港国际旅游博览会(International Travel Expo)上，将派出有史以来最大规模的宣传促销团赴港参展。

据悉，韩国旅游发展局每年都会携手地方政府和旅游业界参加该展会。今年宣传团由来自15个地方政府以及旅行社、主题公园、公演公司等187名相关人士组成，规模为历届之最。

业界分析指出，今年派团规模如此之大，主要是因为访问韩国的香港游客逐年增多，香港市场的重要性也与日俱增。数据显示，2012年到访韩国的香港游客为36万人次，去年激增至65万人次。

展会首日，韩国宣传团和香港旅游企业将举办“旅游市场”活动。届时，韩方将在活动上介绍新的旅游景点，推广旅游新产品。随后，宣传团还将举行主题旅游推介会，介绍影视剧摄影地、庆典、公演等旅游信息，并会对普通消费者提供各种打折优惠活动。

另外，宣传团还将以传统市场、美食游等为主题举办研讨会。同时，为了积极宣传明年2月开幕的平昌冬奥会，宣传团还将举办奥运会有奖问答、与吉祥物合影等系列活动。

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