陈家强指加入亚投行可巩固港金融中心地位

（联合早报网讯）香港财经事务及库务局局长陈家强表示，香港获准加入亚投行后，准备好成为亚投行的财富管理中心，让亚投行在港设立办公室及发行债券等产品，巩固香港金融中心地位。

据星岛日报报道，陈家强今天出席一个论坛致辞时又重申，中央正在大力发展粤港澳大湾区，香港可扮演重要角色，大湾区有不少创新产业，相信能令中港两地金融进一步融合，有助促进两地金融合作，令香港的金融市场更加多元化。

他又提及早前推出的沪港通及深港通，有助香港连接内地及海外市场，相信随着互联互通的开通，中港监管机构合作会更频繁。

免费试阅14天