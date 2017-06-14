七省市提高最低工资标准，上海深圳天津迈过2000元大关

（联合早报网讯）随着天津提高2017年最低工资，记者梳理发现，今年以来，至少已有上海、深圳、陕西、山东、青海、福建、天津等七个地区上调了最低工资标准。其中，上海、深圳、天津的月最低工资标准超过了2000元大关。

据中新网报道，6月份以来，天津、青海等地宣布提高最低工资标准。其中，天津宣布从今年7月1日起上调最低工资标准，由每月1950元调整为每月2050元；非全日制用工劳动者最低小时工资标准由每人每小时19.5元调整为每人每小时20.8元。

至此，中新网记者梳理发现，今年以来，至少已有上海、深圳、陕西、山东、青海、福建、天津等七个地区上调最低工资标准。

根据《最低工资规定》，最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准的形式。月最低工资标准适用于全日制就业劳动者，小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。省、自治区、直辖市范围内的不同行政区域可以有不同的最低工资标准。

随着最低工资标准的不断上调，目前，上海、深圳、天津这三个地区的月最低工资标准超过了2000元大关。

其中，上海月最低工资标准2300元，为全国最高；深圳次之，为2130元；天津月最低工资标准今年是首次突破2000大关，达到2050元。

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